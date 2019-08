وزير «اقتصاد الوفاق» يبحث مع جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف تمكين ذوي الإعاقة

اختتم وزير الاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق الوطني الدكتور “علي العيساوي” زيارته لمصراته بلقاء جمعه بمجلس ادارة جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف، و الجمعية العمومية لها و مدير عام مركز الأطراف الصناعية

ورحب رئيس مجلس ادارة الجمعية و أعضائها بزيارة الوزير و الوفد المرافق له، و اثنى على تلبيتهم الدعوة بالحضور، ثم استمع بإيجاز لمراحل تأسيس الجمعية، كونها تضم أغلب فاقدي الأطراف أثناء ثورة 17 فبراير المباركة، علاوة على مساهمتها بشكل كبير في إستصدار القانون رقم (4) بشأن مصابي حرب التحرير ذوي الإعاقة المستديمة، كما استمع الوزير إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشاريع التي تخدم شريحة ذو الإعاقة المستديمة في مختلف ربوع ليبيا.

وتحدث مدير مركز الأطراف الصناعية السيد “الصادق الحداد” عن مساعيهم بالمركز في توطين العلاج بالداخل؛ نظرا للتكاليف الباهظة للعلاج بالخارج، مشددا على أن المركز سيوفر على الدولة الكثير من المبالغ “المهدرة” خارج الوطن بالعملة الصعبة، مؤكدا تعاقدهم مع أكبر شركة عالمية في هذا المجال، وأنهم أوفدوا بعض المهنيين لتلقي التدريبات اللازمة .

