توجه فرنسي لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تؤيد الهدنة في ليبيا وهو ما من شأنه أن يسهم في وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد لودريان، في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في باريس، أن الحل السياسي هو البديل الوحيد لضمان استقرار ليبيا، مبينا رغبة بلاده وتطلعها لعقد مؤتمر دولي في الأيام المقبلة لحل الأزمة بمشاركة جميع الأطراف والجهات الإقليمية الفاعلة.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت في ختام مؤتمرها السنوي الذي عقد في فرنسا إلى مؤتمر دولي حول ليبيا، وأشارت السفارة الفرنسية في ليبيا، أن البيان الختامي للمؤتمر، أكد دعم الهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية خلال الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية