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توجه فرنسي لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تؤيد الهدنة في ليبيا وهو ما من شأنه أن يسهم في وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد لودريان، في كلمة له أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا في باريس، أن الحل السياسي هو البديل الوحيد لضمان استقرار ليبيا، مبينا رغبة بلاده وتطلعها لعقد مؤتمر دولي في الأيام المقبلة لحل الأزمة بمشاركة جميع الأطراف والجهات الإقليمية الفاعلة.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت في ختام مؤتمرها السنوي الذي عقد في فرنسا إلى مؤتمر دولي حول ليبيا، وأشارت السفارة الفرنسية في ليبيا، أن البيان الختامي للمؤتمر، أكد دعم الهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية خلال الفترة الماضية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لازم انتفاضة قوية (لا لمهزلة طرح الاحمال)
    عندما رجع الكهرباء بعد اكثر من14 ساعة انقطاع قمت كردة فعل باخراج عدد 2 دفاية وعدد 2 فرنيللوا بالفيراندا وتشغيلها على اقصى حرارة وفتحت عدد 2 سخانة ماء كهرباء و مكيف 18 ومكيفين 12 على اقصى درجة ، وادعوا الجميع للقيام بهذه العملية كردة فعل وعصيان حتى تنهار الشبكة وتنهار معها المهزلة (طرح احمال) خلوها تتقربع (يا كهرباء زي الناس يا معاش نبو كهرباء) #عصيان_كهربي#

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