الحكومة الموقتة تفتح المبنى الجديد لمركز شرطة الفويهات ببنغازي

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، مركز شرطة الفويهات في بنغازي بعد إعادة بنائه من جديد عقب تعرضه للحرق والتدمير خلال الحرب على الإرهاب.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أن مركز شرطة الفويهات جرى «إزالته وإنشائه بقيمة إجمالية بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار، ليكون بذلك أكبر المراكز العاملة مساحة في المدينة»،وفقًا للصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن المبنى الجديد لمركز شرطة الفويهات تكون من «صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف، وصالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة».

تفجير مركز شرطة الصابري في بنغازي

وحضر الافتتاح وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، وعدد من مديري الإدارات العامة بوزارة الداخلية، إضافة إلى رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا