الزائدي: هذه ذريعة من أشعلوا نار الفتنة

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي أن حماية المدنيين هي الذريعة التي تذرع بها من أشعلوا نار الفتنة في ليبيا عام 2011 وهي ذات الذريعة التي يتذرع بها نفس هؤلاء الأشخاص لإيقاف عمليات الجيش ضد التشكيلات المسلحة.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “من أشعلوا نار‫الفتنة٢٠١١،واستعانوا بقوة الناتو وحلفائه لإسقاط بلادهم وتدمير مكتسباتهم، تحت شعارات التحرر والتغيير والبناء، وحولوا حياة الشعب إلى جحيم لا يطاق، تقتيل وإفقار، وفقدان للأمن والوقود والكهرباء والسيولة، بادعاء المطالبة بحماية المدنيين من الطاغية استخدموا ماكنة إعلامية ضخمة للتحريض على الحرب، هم أنفسهم من يتباكون اليوم من أجل إيقاف عمليات القوات المسلحة ضد‫المليشياتبنفسالذريعة،حمايةالمدنيين”.

وأوضح الزائدي أن من يستخدمون هذه الذريعة “لا يجيبون على سؤال بديهي، هل يأمن المدنيون على أنفسهم في ظل سلطة وسطوة الإرهاب والمليشيات؟ ولماذا لم تكن السنوات الثمانية العجاف كافية لبناء دولة مدنية خالية من عبثهم؟”.

وختم الزائدي بالقول “هذه ليست دعوة للحرب كما سيسوق الحاقدون بل هي نداء من أجل التكاتف مع جهود القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب ونزع سلاح المليشيات بعد فشل كل المحاولات السلمية في تحقيق ذلك”.

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