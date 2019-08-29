جمعية أفريقيا لرعاية الأيتام تقيم مخيمها الأول في بيوت الشباب بشحات

أقامت جمعية أفريقيا لرعاية الأيتام مخيمها الأول في بيوت الشباب بمدينة شحات لمدة خمسة أيام تحت شعار ” الطفولة اهتمام”

جمعية أفريقيا لرعاية الأيتام والذي يصل عدد منتسبيها الى مئة طفل وطفلة، وهي تهتم بالطفل اليتيم، من خلال الاعتماد على النفس وتطوير الذات والمهارات وكيفية التعامل مع كافة شرائح المجتمع وتكوين الشخصية، ويشرف على الجمعية أخصائيون نفسيون واجتماعيون أغلبهم من أولياء الأمور وبالتحديد الأمهات ؛ حيث شاركت الجمعية في العديد من المهرجانات الثقافية في روسيا وتركيا وتونس ومصر والأردن بالأعمال المسرحية والأغاني الهادفة وتحصلت من خلال المشاركة على أعلى المراتب بين الأول والثاني والثالث.

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