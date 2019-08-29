قضايا التعليم تجمع عقيلة وبومريز

بحث رئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح، في لقاء مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، سير العملية التعليمية في كل المناطق التعليمية التابعة للوزارة.

واتفق الطرفان في اللقاء الذي عقد بقر إقامة عقيلة صالح في مدينة القبة، على عرض قانون الجامعات الذي تم تعديله من قبل لجنة مختصة تابعة لوزارة التعليم على مجلس النواب في الجلسة القادمة وذلك للتصويت عليه لأجل اعتماده.

وتطرق وزير التعليم إلى نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام الدراسي التي تم اعتمادها من قبل الوزارة مؤخراً، إضافة إلى الإستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسي الجديد (2019 – 2020)، وتوفير المستلزمات التعليمية والكتاب المدرسي للطلاب بكافة المؤسسات التعليمية.

وطمأن بومريز رئيس مجلس النواب على سير عمل مشاريع وزارة التعليم الخاصة بالمؤسسات التعليمية والخطة الدراسية للعام القادم، كما تناول الطرفان عودة الدراسة في جامعة طبرق وفتح أبوابها للطلاب.

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