جمعية أحباب الذرة تنظم احتفالية خيرية ببنغازي

بنغازي-العنوان

نظمت جمعية “أحباب الذرة” اليوم الخميس احتفالية خيرية احتضنها مدرج مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، بمشاركة مدير مكتب التغذية في المستشفى رابحة العقيلي ومدير مكتب تنمية الموارد البشرية فتحية العوامي.

وحضر الاحتفالية عدد من منتسبي الجمعية، حيث قالت رئيس مجلس الإدارة في الجمعية، فائزة التومي، إن الجمعية تسعى إلى توفير المواد الغذائية التي تناسب مرضى ما يعرف بـ” حساسية النعمة” بأسعار تناسب أوضاعهم المعيشية، وذلك لغلاء أسعار هذه المواد في أسواقنا المحلية.

وأضافت التومي، أن الجمعية تسعى كذلك إلى افتتاح مخبز خاص، ومطاعم ومقاهي توفر لهذه الفئة ما يحتاجونه أسوة بغيرهم.

وجرى خلال الاحتفالية عرض بعض المنتجات التي تنتجها الجمعية لمرضى “حساسية النعمة”.

وناشدت التومي الحكومة بتقديم الدعم لمرضى حساسية النعمة، مثنية على مجهودات إدارة المستشفى بتوفيرها مقر دائم للجمعية.

ويعرف مرض حساسية النعمة بمرض السيلياك (الداء الزلاقي) وهو مرض يصيب الجهاز الهضمي ويؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، ويتوقف عن امتصاص العناصر الغذائية مثل الخبز والمعجنات والمعكرونة والبسكويت بأنواعه والكيك والفطائر.

ومرض حساسية النعمة أو حساسية القمح ليس له علاج عقاقيري إلا العقاقير التي تؤخذ لتقوية الجسم وزيادة مناعته؛ فعلاجه الوحيد هو الامتناع نهائيا عن تناول القمح، ومنتجاته وإتباع الحمية السليمة، واللجوء إلى البدائل مثل دقيق الذرة أو الأرز أو الشعير.

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