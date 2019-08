المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق على عدم إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه ” قد تقرر عدم إعادة إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها بعد إجراء تصحيح أوراق الإجابة والخروج بمؤشرات ومفارقات”.

