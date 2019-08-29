عقيلة صالح يلتقي وزير ” تعليم المؤقتة” لهذا السبب

المتوسط:

التقى رئيس مجلس النوّاب الليبي المُستشار “عقيلة صالح” بقر إقامته بمدينة القبة وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة “فوزي عبد الرحيم بومريز” .

و تناول اللقاء سير العملية التعليمية في كل المناطق التعليمية التابعة للوزارة وتطرق معالي وزير التعليم خلال اللقاء نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام الدراسي التي تم اعتمادها من قبل الوزارة مؤخراً ، بالإضافة إلى الاستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسي الجديد (2019 – 2020.م) وتوفير المستلزمات التعليمية والكتاب المدرسي للطلاب بكافة المؤسسات التعليمية.

كما طمئن وزير التعليم من جهته رئيس مجلس النواب على سير عمل مشاريع وزارة التعليم الخاصة بالمؤسسات التعليمية والخطة الدراسية للعام القادم ، بالإضافة إلى أنه قد تم التطرق إلى عودة الدراسة بجامعة طبرق وفتح أبوابها للطلاب ، وكذلك الاتفاق على عرض قانون الجامعات الذي تم تعديله من قبل لجنة مختصة تابعة لوزارة التعليم على مجلس النواب في الجلسة القادمة وذلك للتصويت عليه لأجل اعتماده ، بالإضافة إلى مناقشة حزمة من المواضيع الخاصة بدعم قطاع التعليم في ليبيا.

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