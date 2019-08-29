المتوسط:
أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” العصابات دمرت منازل المواطنين في مدينة مرزق ومحيطها، كما تم تهجير سكانها إلى مناطق في وادي عتبة وتراغن وسبها”.
وأضاف المسماري، أن ” بقايا تنظيم داعش توجد في مدينة مرزق، وكوّنت ما أطلقت عليه “جيش الصحراء”، إلى جانب تنفيذها في وقت سابق عددًا من العمليات في الشمال الشرقي للمنطقة”.
وأوضح المسماري، أن ” هناك تحالف بين بقايا داعش و العصابات التشادية التي يدعمها السراج لتحقيق أهدافها”.
The post المسماري: بقايا تنظيم داعش في مرزق كونت ” جيش الصحراء” appeared first on صحيفة المتوسط.
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