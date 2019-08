المسماري: بقايا تنظيم داعش في مرزق كونت ” جيش الصحراء”

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أن ” العصابات دمرت منازل المواطنين في مدينة مرزق ومحيطها، كما تم تهجير سكانها إلى مناطق في وادي عتبة وتراغن وسبها”.

وأضاف المسماري، أن ” بقايا تنظيم داعش توجد في مدينة مرزق، وكوّنت ما أطلقت عليه “جيش الصحراء”، إلى جانب تنفيذها في وقت سابق عددًا من العمليات في الشمال الشرقي للمنطقة”.

وأوضح المسماري، أن ” هناك تحالف بين بقايا داعش و العصابات التشادية التي يدعمها السراج لتحقيق أهدافها”.

