المتوسط:

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو وزير النقل بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، اليوم الخميس.

وناقشا الطرفان مراجعة البرامج الثنائية الجارية والمشاريع المشتركة في مجال البنية التحتية مع التركيز على بناء طريق سريع لكامل.

