ليبيا | غوتيرش : المليشيات تتدخل بشكل مستمر في عمل مؤسسات الدولة

ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد علي نسخة حصرية من التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيرش ” حول ليبيا الذي سيقدمه لمجلس الامن في الجلسة المقرر عقدها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم و سيصدر هذا التقرير المكون من 20 صفحة تحت رمز. S/2019/682.

و من ضمن التوصيات المكونة من 105 نقطة وُزعت الليلة الماضية باللغة الانجليزية على بعثات الدول دائمة العضوية وتحصلت صحيفة المرصد على نسخة منها ما ورد في الفقرة 98 حيث أعرب الأمين العام عن قلقه من وجود مرتزقة و مقاتلين اجانب يتم استخدامهم من أطراف النزاع في ليبيا بالإضافة الي تدفق الاسلحة للبلاد مذكراً كافة الدول الأعضاء بعدم بيع الاسلحة لليبيا.

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي نشر اليوم بالعربية بأن أساس الأزمة في ليبيا هو أزمة أمنية حيث أكد في الفقرة 99 من توصياته المرفوعة لمجلس الامن علي أهمية استعادة سيادة القانون في كافة أنحاء البلاد وذلك من خلال إحتكار الدولة لإستخدام القوة مع تطبيق إستراتيجية أمنية شاملة تستلزم بناء مؤسسات أمنية موحدة مهنية وخاضعة للمساءلة .

و حول سيطرة المليشيات المسلحة علي المؤسسات السيادية التي تعترف بها الأمم المتحدة والمقصود بها وفق هذا المصطلح ( وزارة الدفاع و الداخلية والخارجية والمصرف المركزي و المجلس الرئاسي ) و تدخلها في أدائها أكد الأمين العام ان انتشلر الاسلحة و التدخل المستمر من جانب ( الجماعات المسلحة ) في عمل المؤسسات السيادية في ليبيا يشكلان مصدر قلق خاص.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية ، شدد الأمين العام في توصياته – الفقرة رقم 101علي ضرورة إطلاق سراح اللاجئين و المهاجرين في ليبيا وتوفير مراكز اكثر أمناً لهم حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم او مساعدتهم للعودة الي دولهم الأصلية من اجل لم شملهم مع اسرهم .

و أكد الأمين العام في هذا الصدد ان ليبيا في كل الأحوال لا تعتبر المناطق الامنة لنزوح اللاجئين و المهاجرين اليها و قد حث الأمين العام الدول علي اعادة النظر في السياسات التي تؤدي الى إعادة اللاجئين الى الشواطئ الليبية و ذلك في إشارة الي ايطاليا التي اتفقت مع حكومة الوفاق علي ارجاع المهاجرين الي الشواطئ الليبية.

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