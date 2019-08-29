«داخلية الموقتة» تسلم مديرية أمن أجدابيا خمس آليات جديدة

استلمت مديرية أمن أجدابيا، صباح اليوم الخميس، خمس آليات جديدة مقدمة من قبل وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، حسب ما أعلنته وحدة الإعلام بالمديرية عبر صفحة المديرية على «فيسبوك».

وصلت مساء اليوم الخميس دفعة جديدة من الآليات إلى مديرية أمن أجدابيا، وفق ما نشره مكتب الإعلام الأمني

وقال مكتب الإعلام الأمني إن الآليات الجديدة تأتي دعما من وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف للمديريات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

نوه مكتب الإعلام الأمني إلى أن مدير أمن أجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي سيقوم بتوزيع هذه الآليات على الفور للأقسام والمراكز التي تعاني نقصا في الآليات.

وأضافت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا لـ«بوابة الوسط» أن وزارة الداخلية الموقتة بصدد إرسال دفعة أخرى من الآليات خلال الفترة المقبلة لاستكمال العدد المطلوب الذي تحتاجه المديرية.

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