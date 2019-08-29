وليامز: ملتزمون بإشراك المرأة بالجهود السياسية

‫اطلعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، فريق الخبراء غير الرسمي، المعني بالمرأة والسلام والأمن، على الوضع في ليبيا والآثار السيئة للاقتتال المستمر على النساء الليبيات.

ووفق ما ذكرت البعثة الأممية في حسابها الرسمي في “فيسبوك”، فقد أكدت وليامز التزام الأمم المتحدة بضمان الإشراك الكامل للمرأة في الجهود السياسية وجهود الوساطة.

وكانت وليامز أكدت خلال إحاطة قدمتها وليامز لفريق عمل مجلس الأمن الخاص بالمرأة والسلام والأمن، نوفمبر الماضي، التزام البعثة بضمان المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشارت وليامز إلى أن جهود البعثة تهدف إلى تعزيز دور وتمثيل المرأة الليبية في كافة جوانب السلام والأمن وتقدير وجهات نظر النساء وأولوياتهن في مختلف برامج الأمم المتحدة، علاوة على بناء القدرات اللازمة وضمان وصول أصواتهن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية