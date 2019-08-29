دولة رئيس مجلس الوزراء يفتتح مع وزير الداخلية مركز شرطة الفويهات في بنغازي ويسلمان عددًا من الآليات الخاصة بالكشف عن المتفجرات للجهات ذات الاختصاص

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال) – دشن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني رفقة معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي الذي تمت إزالته وإنشائه مجددا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2018 ميلادي، بقيمة إجمالية بلغت نحو ثلاثة ملايين دينار، ليكون بذلك أكبر المراكز العاملة مساحة في المدينة.

وحضر مراسم الاحتفال للمركز الذي تعرض للحرق والضرر بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، وعدد من السادة مديري الإدارات العامة بوزارة الداخلية، إضافة إلى رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن الأستاذ ناجي المعداني كون الجهاز هو المُنفذ لهذا المشروع.

وبلغت القيمة الفعلية لعقد إنشاء المركز المقام على دورين الذي يضم العديد من الملاحق الخدمية (2,756,733.525 د.ل).

وتجول دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الداخلية في مرافق المركز التي تم تجهيزها وفقا لأعلى مستوى لتضم صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة.

وأبدى دولة رئيس مجلس الوزراء ارتياحه للعمل الذي أثمر عن هذا الإنجاز الذي من شأنه تعزيز الأمن في المدينة خاصة بعد افتتاح وتدشين العديد من مراكز الشرطة التي تعرضت للتدمير بسبب الجماعات الإرهابية، مثمنا عمل وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، حضر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني رفقة معالي وزير الداخلية المشتشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس تسليم عدد من الآليات لعدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة والإدارات المختلفة بوزارة الداخلية من بينها، سيارات الكشف عن المتفجرات وإبطالها، إضافة إلى غرفة العمليات المتنقلة الخاصة بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وغرفة التحكم بأجهزة اللاسلكي المتنقلة.

واستمع دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية من قبل مديري الإدارة العامة للآليات والإدارة العامة للشؤون الفنية إلى شرح وافٍ حول آلية عمل شاحنة الكشف عن المخدرات والمتفجرات.

وأوضح المسؤولون أن جهاز التفتيش الذي يعمل على مساحة 50 متر مربع سيوضع على حاجز مدخل موانئ الشحن البحري، لتدخل أسفل منه شاحنات نقل البضائع ويتم الكشف عن أي أجسام أو معادن غريبة داخل الحاوية، عن طريق صوت إنذار يصدر من الجهاز في حين يعثر على أجسام غريبة.

ويقوم مبدأ عمل جهاز الكشف عن المتفجرات على التقاط الغازات المتطايرة، الناتجة عن المواد الكيميائية المكون الأساسي في المتفجرات، حيث تنبعث غازات معينة من المتفجرات يستطيع الجهاز الكشف عن هذا النوع من الغازات، حتى لو كانت نسبة انبعاث الغازات خفيفة جدا فإنه يستطيع التقاطها وتمييزها.

ويعمل جهاز الكشف على اصدار إشعاعات تخترق المواد، وتعمل على تمييزها، حيث كل اختلاف يحدث للإشعاع يعبر عن نوع مادة معينة. كما يمكن الكشف ما إذا كانت هذه المواد مشعة أو غير مشعة، ويمكن لهذا الجهاز أيضا الكشف عن المتفجرات عن بعد.

كما يستخدم هذا الجهاز بالإضافة إلى كشف المتفجرات في الكشف عن المخدرات والمعادن والآثار، حيث إنّه يستخدم في مجالات عدة، منها أجهزة الكشف الثابتة وأجهزة الكشف اليدوية أو المتنقلة.

وأكد مسؤولو الإدارة العامة للشؤون الفنية لدولة رئيس مجلس الوزراء أن هذا الجهاز الذي سيعمل مع جهاز مكافحة تهريب الجمارك، تأخر في التجهيز بسبب بعض المشاكل اللوجستية التي حالت دون وصول المهندسين من الشركة المصنعة لتفعيله، مؤكدين أنه سيشكل نقلة نوعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

من جهة أخرى اطلع دولة الرئيس على الآلية التي جهزتها الإدارة العامة للشؤون الفنية لتكون غرفة عمليات متنقلة لصالح الإدارة العامة للبحث الجنائي، من خلال تجهيزها بوسائل الاتصالات والكاميرات اللازمة في الكشف المبكر عن الجناة والمجرمين والمشتبه بهم.

كما اطلع دولته رفقة معالي الوزير على آليات الشؤون الفنية والاتصالات الخاصة بإدارة العمليات من خلال الانتقال إلى مواقع الحدث وربطها عبر أجهزة اللاسلكي لتسهيل العمل وضمان فاعلية الاتصال في الوقت والحين.

يشار إلى أن الإدارة العامة للآليات جهزت سيارة إسعاف وفقا لأعلى المستويات تضم مختبرا ومعملا جنائيا، وتم خلال المراسم تسليم العديد من الآليات لصالح مديريتي أمن أجدابيا والهلال النفطي.

وثمن دولة رئيس مجلس الوزراء عمل وزارة الداخلية، مشيدا بالتطور الأمني الملحوظ في مختلف المدن والمناطق تحت سيطرة الحكومة المؤقتة. (وال – بنغازي)

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