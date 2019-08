المتوسط:

قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش ، إن “الليبيين أمامهم خيارين إما الدولة والجيش أو المليشيات والفوضى.

وأضاف المحجوب، في تصريحات له، ” أن الأتراك مصلحتهم في ليبيا ضرب النسيج الاجتماعي وتهجير القبائل فهناك دعم خفي غير مباشر من تركيا كبطاقات الفيزا والدولار الذي يتم تصريفه بتركيا”.

The post قيادي بالجيش: الأتراك مصلحتهم في ليبيا تهجير القبائل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية