“الحويج” يناقش ملف إعادة إعمار ليبيا مع رئيس وزراء مصر الأسبق

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج اجتماع تشاوري مع رئيس وزراء مصر الأسبق المهندس إبراهيم محلب، اليوم الخميس.

و تناول اللقاء بحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين وإمكانية تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة أعمار ليبيا.

وعبر محلب عن دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الحكومة المؤقتة والجيش الليبي من اجل محاربة الإرهاب .

