عقيلة صالح: البرلمان بصدد إسقاط عضوية النواب المنشقين

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، أن انقسام السلطة التشريعية يثبت بأن ليبيا تتكون من بضع دول، وبالتالي فإن هذا الأمر يرتقي لدرجة الخيانة ويندرج تحت نصوص قانون العقوبات.

وأضاف صالح، في تصريحات له، أن “مجلس النواب بصدد رفع الحصانة و إسقاط عضوية النواب الذين انشقوا عنه”.

وأوضح صالح، أن أول خطوة بعد تحرير طرابلس هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل الإعلان الدستوري، الذي يقر أن “مهام رئاسة الدولة لمجلس النواب، وبالتالي فإن المجلس سيكلف رئيسًا للوزراء وسيشكل رئيس الوزراء الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ليمنحها الثقة وتؤدي اليمين كما يجري في كل أنحاء العالم”.

