وزير «داخلية الموقتة» يسلم عددا من مديريات الأمن سيارات الكشف عن المتفجرات

سلم وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف عددا من مديريات الأمن ومراكز الشرطة والإدارات المختلفة بوزارة الداخلية سيارات وآليات متخصصة في العمل الأمني.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن الآليات من بينها «تسليم سيارات الكشف عن المتفجرات وإبطالها جرت بحضور رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني»، وفقا للصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أن «رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني استمع من مديري الإدارة العامة للآليات والإدارة العامة للشؤون الفنية إلى شرح وافٍ حول آلية عمل شاحنة الكشف عن المخدرات والمتفجرات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا