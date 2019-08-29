مركز شرطة الفويهات ينفض غبار الحرب

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الخميس، مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي الذي تمت إزالته وإنشاؤه مجددا بموجب قرار من مجلس الوزراء، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، ليكون بذلك أكبر المراكز العاملة مساحة في المدينة.

وحضر مراسم الاحتفال للمركز الذي تعرض للحرق والضرر خلال سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، وعدد من مديري الإدارات العامة بوزارة الداخلية، إضافة إلى رئيس جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني.

ووفق بيان لـ”داخلية المؤقتة” فقد تجول الثني وبوشناف في مرافق المركز التي تضم صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف، إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز من شأنه تعزيز الأمن في المدينة خاصة بعد افتتاح وتدشين العديد من مراكز الشرطة التي تعرضت للتدمير بسبب الجماعات الإرهابية.

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