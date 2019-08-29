“داخلية الوفاق”: غريان تحت السيطرة

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد مبروك عبدالحفيظ، إن الأوضاع في مدينة غريان “تحت السيطرة عسكريا وأمنيا”.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات نقلتها إدارة التواصل، الخميس، أن غريان تحت سيطرة عسكرية من غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق، وأمنيا من قبل أجهزة وزارة الداخلية وعلى رأسها مديرية أمن غريان.

وأكد عبدالحفيظ عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية في ليبيا كافة ومدينة غريان خاصة، لحماية أرواح وممتلكات المواطنين، محذرا من “الإخلال بالأمن والسلم الأهليين”.

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