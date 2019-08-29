مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد أهمية التعاون مع مجلس النواب الليبي

طبرق 29 أغسطس 2019 (وال) – تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رسالة من رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب، عبر فيها عن أهمية تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وشدد على الحاجة لتواصل الحوار الثنائي بين اللجنتين في كلا المجلسين.

وكان العقوري ضمن وفد من مجلس النواب قد أجرى زيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي شهر أكتوبر الماضي بدعوة من مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية بمجلس الشيوخ الفرنسي، التقى فيها السيد كومب وأعضاء من مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية وتناول اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات شتى. (وال – طبرق) ف ع

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