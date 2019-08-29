مجلس النواب الليبي يتلقي رسالة من «الشيوخ الفرنسي» لتعزيز التعاون

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، رسالة من رئيس لجنة الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كومب، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية طبرق.

وعبر كومب، عن «أهمية تقوية التمثيل الدبلوماسي من أجل تعزيز التعاون بين البلدين»، مشددا على «الحاجة لتواصل الحوار الثنائي بين اللجنتين في كلا المجلسين»، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن العقوري كان ضمن وفد من مجلس النواب قد أجرى زيارة رسمية لمجلس الشيوخ الفرنسي شهر أكتوبر الماضي بدعوة من مجموعة الصداقة الفرنسية الليبية بمجلس الشيوخ الفرنسي، التقى فيها كومب وأعضاء من مجلس الشيوخ وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية وتناول اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

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