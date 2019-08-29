“تعليم الوفاق”: لا إعادة لامتحانات “المواد المُسرّبة”

أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، الخميس، أنها لن تعيد إجراء الامتحانات في المواد التي تم تسريبها بعد تصحيح أوراق الإجابة والخروج بمؤشرات ومفارقات.

وكان وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، قد أصدر منذ نحو يومين قراراً بوقف مُعلمة ومديرة مدرسة عن العمل وإحالتهما للتحقيق، لمُخالفتهما للقوانين ومُساعدة طلبة امتحانات الشهادة الثانوية على الغش.

جاء ذلك بعد أن قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق إلغاء امتحان الرياضيات لـ3 طلبة من الشهادة الثانوية، بعد أن تم ضبطهم وهم في حالة غش.

وبحسب ما نص عليه قرار وزير التعليم رقم (950) لسنة 2019 بشأن ضبط مخالفات لنظم الدراسة والامتحانات وتقرير الحكم بشأنها، فإن الطلبة سيُعدّون راسبين في الامتحان المذكور.

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