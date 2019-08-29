معالي وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة يبحث مع رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

القاهرة 29 أغسطس 2019 (وال) – عقد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج اجتماع تشاوري مع رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق المهندس إبراهيم محلب .

حيث تناول اللقاء بحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين، وإمكانية تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة أعمار بلادنا التي تشهد اوراش كبرى في كافة المجالات.

وعبر رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق عن دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أجل محاربة الإرهاب وتطهير بلادنا من العصابات الإرهابية والمتطرفة نحو عودة الحياة الطبيعية وإقامة المشاريع التنموية. (وال – القاهرة)

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