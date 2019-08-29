اخبار ليبيا الان

في ليبيا الشعب شارك في محاربة الإرهاب ودحره

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24-خاص

على الرغم من أن مقاومتهم كانت تمثل خطرًا على حياتهم، إلا أن غالبية الليبيين من المدنيين، آثروا محاربة الإرهاب على أن يكونوا متعايشين معه أو خاضعين له.

وقد برز ذلك خلال السنوات الماضية في عدة اشتباكات مسلحة ضد التنظيمات الإرهابية في عدد من المدن والمناطق.

ومن بين المدنيين الذين التحقوا بركب المقاومة الشعبية ضد التنظيمات الإرهابية، الخبير التربوي بالمنطقة التعليمة الأبرق، الأستاذ إبراهيم نصيب طاهر.

يقول طاهر روايًا لأخبار ليبيا 24 قصة التحاقه بالمقاومة: “التحقت بالشباب للدفاع عن وطننا الذي عاث فيه الإرهاب قتلنا ودمار ورغم أن اختلاف كبير بين أن تكون معلمًا ومثقفًا وخبير تربوي وبين أن تكون مقاتلًا حاملًا للسلاح”.

ويضيف، “حملي للسلاح لم يكن إلا لأجل مقاومة الإرهاب ونصرة الوطن”.

وعن طبيعة مشاركته، يقول طاهر: “التحقت بالقوات المسلحة بالأبرق قبل بداية عملية الكرامة، كنت أشارك في الحماية والتأمين”.

وتابع: “تحملنا القتال من أجل مستقبل ليبيا وبنائها ورخائها ليعيش المواطن فيها بكرامة أسوة بدول العالم، ويتمتع بالخدمات ويحس بآدميته”، مشيرًا إلى أن ليبيا دولة غنية وتسع الجميع عدى الإرهابيين، الذين لا مكان لهم فيها.

وفي مشهد آخر من سلسلة أحداث المقاومة الشعبية في ليبيا، يروي مبروك حمد عبد الجليل، وهو مساعد ضابط بالشرطة، لأخبار ليبيا 24، فصلًا من فصول المقاومة المدنية للإرهاب في ليبيا.

يقول عبدالجليل: “إن التحاقنا كان تلقائيًا وعفويًا بعد عمليات الاغتيال والخطف التي تعرض لها أهلنا على يد الإرهابيين.

ويضيف، “بدون إمكانيات أو عتاد كونا نقاطًا أمنية بمنطقة الأبرق، قبضنا فيها على أكثر من مئتي شخص منتمي للتنظيمات الإرهابية”.

ويتابع عبدالجليل: “قمنا بحماية مطار الأبرق والقاعدة الجوية، وكنّا نؤمن محيطه لمنع استهداف القاعدة بقذائف الهاون”.

وتعرض عبدالجليل في إحدى الاشتباكات لإصابة، بعد استهدافه ورفاقه من قبل الإرهابيين في إحدى المعارك على تخوم درنة.

يقول عبدالجليل: “شاركت في المعارك وأصبت يوم 10 يونيو2017 بعد بداية دخولنا إلى درنة. استُهدفنا بقذيفة دبابة وأصيب معي أكثر من عشرة أشخاص. لقد كانت إصاباتنا متفاوتة وتم إسعافي إلى المستشفى الميداني ثم مستشفى البيضاء”.

ويضيف الطاهر، بعد ذلك أنه أتم اجراءات تسفيره من قبل الجيش الوطني للعلاج في جمهورية مصر، لأجل استخراج شظية من جسده.

وحول ذلك، قال الطاهر: “لقد رفضت أن أكلف أعباءً على الدولة، خاصة وأنه كان هناك زملاء لي حالتهم أهم وأخطر مني؛ فأنا يمكنني الصبر على وجود الشظية”.

ويشعر عبدالجليل الآن بالسعادة، لتحرر درنة من الارهاب، مشيرًا إلى هذا “نصر لأرواح رفاقه” وأن كل ما يرجوه من الدولة هو أن تهتم بدرنة ودعم مؤسسات الدولة بها.

وتنص التشريعات في الإسلام على مقاومة الأفكار المتطرفة ومعتنقيها الذين يسعون في الأرض فساداً، لأجل المحافظة على دماء وأعراض الناس وممتلكاتهم.

وقد شارك آلاف المدنيين إلى جانب الجيش الوطني في عمليات تحرير بنغازي ودرنة وغيرها من المناطق من قبضة التنظيمات الإرهابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الشعب الليبى شعب حر أبى و لا يقبل ان يحكمة زمرة من الشواذ اللوطيين…امثال السراج و بادى و الجولى و الباش آغا من ذوى الاصول التركية النجسة….
    حقائق : يتم نشرها لدول الاوروبية والعربية … والشعب الليبي
    فايز السراج تصويره عارياً في شريط مرئي فاضح وهو يفعل فيه من قبل تنظيم القاعدة … والسراج هو رئيس تنظيم القاعدة والاخوان في ليبيا … وحكومة الوفاق هي حكومة القاعدة والمقاتلة .
    اليوم ولاول مرة نقوم بنشر هذه التفاصيل جميع الاشرطة المرئية التي بحوزة ابوعبيدة زعيم كتيبة الفاروق الداعشية بمنطقة الزاوية وتم نقل هذه الاشرطة الى عبدالحكيم بلحاج عبر طائرات شركة الاجنحة ثم تسليمها الى تميم موزة والان نبدا بالتفاصل :
    1- تم تلويط فايز السراج وتصوير له شريط مرئي وهو يفعل فيه من قبل ابوعبيدة حتى يقوم بتنفيذ اوامر تنظيم القاعدة والاخوان من الدوحة .
    2- تم تلويط نوري ابوسهمين تم تصويره مع حنين وصاحبيتها، وهو متجرد من ملابسة تمام وتقوم حنين بحشي صبوعها في مؤخرته وهو يرقص .
    3- تم تلويط محمد عبدالعزيز الورفلي تم الفعل فيه وتصويره عارياً وهو يفعل فيه مثله مثل تم تلويط سليمان دوغة و تم تلويط على زيدان و تم تلويط عبدالرحيم الكيب و تم تلويط عمر الحاسي و تم تلويط امحمد المقريف و تم تلويط جميع الوزراء الذين عملوا بهذه الحكومات لتنفيذ الاوامر الاخوانية والقطرية في ليبيا.
    4- تم تلويط الصديق الكبير وتصويره عارياً .
    5- تم تلويط عبدالرحمن السويحلي وتصويره عارياً .
    6- تم تلويط حسن وونيس في سبها تصوريره عارياً .
    7- تم تلويط احمد معتيق وتصويره عارياً .
    8- تم تلويط عثمان عبدالجليل وتصوريره عارياً .
    9- تم تلويط وزير الصحة والمالية وتصويرهم عاريان.
    10- تم تلويط المجبري وتصويره عارياً.
    11- تم تلويط زياد دغيم تصويره عارياً .
    12- تم تلويط كارة وتصويره عارياً.
    13- تم تلويط هيثم التاجوري وتصويره عارياً.
    14- تم تلويط سياله وتصويره عارياً.
    15- تم تلويط نصر المشاي وتصويره عارياً .
    16- تم تلويط شكشك وتصويره عارياً .
    17- تم تلويط مصطفى صنع الله وتصويره عارياً.
    18- تم تلويط عبدالرزاق العرادي وتصويره عارياً.
    19- تم تلويط سعد العبيدي وتصويره عارياً.
    20- تم تلويط ابراهيم الجضران وتصويره عارياً.
    21- تم تلويط زياد الدغيم وتصويره عارياً .
    22- جميع اعضاء مجلس النواب الذين قام بزيارة طرابلس تم تلويطهم وتصويرهم عاريين .
    23- تم تلويط خالد المشري وتصويره عارياً.
    24- تم تلويط ابوالقاسم الزوي وتصويره عارياً.
    25- تم تلويط بشير حميد وتصويره عارياً.
    26- تم تلويط الساعدي معمر وتصويره عارياً.
    27- تم تلويط عبدالله ناكر وتصويره عارياً.
    28- تم تلويط عبدالمجيد مليقطة وتصويره عارياً.
    29- تم تلويط صالح المخزوم وتصويره عارياً.
    30- تم تلويط عماد الطرابلسي وتصويره عارياً.
    31- تم تلويط اسامة اجويلي وتصويره عارياً.
    32- جميع قادة المجالس العسكرية تم تلويطهم وتصويرهم .
    33- تم تلويط جميع سجناء الكلية العسكرية وتصويره عارياً.
    34- جميع شباب الزاوية الذين يعملون مع العبد ابوعبيدة تم تلويطهم من قبل ابوعبيدة وتصويرهم عاريين لكي يقوم بتنفيذ اجندات القطرية في ليبيا .
    لقد سلم هيثم التاجوري شريط نوري ابوسهين وهويرقض عارياً مع حنين وهي تخشي له في الصوابع في مؤخرته الى مهدي الحاراتي والحاراتي سلمهوا الى بلحاج وبلحاج سلمه لقطر … احد مصادرنا المقربة من العبد ابوعبيدة تحصلنا على نسخة من هذه الفضائح التي نقلها الى قطر عبر شركة الاجنحة لعبد الحكيم بلحاج على فلاش مموري … ونطالب السيد غسان سلامة والاتحاد الاوروبي بإحالة السراج وحكومته الى الطبيب الشرعي للكشف عليهم وجميع الذين ذكرناهم في هذا التقرير بمافيهم القادة العسكريين والامنيين والسياسين … وأم وزراة الخارجية يتم إحالتها بالكامل من البواب الى الوزير الى السفراء الى الطبيب الشرعي للكشف عليهم … وجميع القيادات التي نشاهدها الاذاعات المرئية وتعادي الجيش الوطني كلهم تم تلويطهم والفعل فيهم وانتهاك شرفهم من قبل ابوعبيدة زعيم كتيبة الفاروق الذي لديه نسخة في مقر الكتيبة بعد تسليمها لقطر .
    والدليل صحة مصادرنا المقربة من هذا العبد يقوم الان بتصوير الشباب الذين تم القبض عليهم ببوابة 27 عبر اشرطة مرئية فاضحه وتلويطهم حتى لا يعودا لقتالهم مرة ثانية وننصح أهالى وعائلات هؤلاء بإحالة أبنائهم الى الطبيب الشرعي للكشف على شرفهم … جميع الموالين لفايز السراج هم مفعول فيهم وتم تصويرهم عبر اشرطة مرئية فاضحة بمافيهم نسائهم وبناتهم وزوجاتهم … فهم ليس لهم خيار الا الانضمام لهم خوفاً من الفضيحة … فلهذا قاموا بدعم انصار الشريعة والدفاع عنهم والميلشيات وتمويلها والدفاع عنها .
    – اسئلوا تواتي العيضة لماذا هرب من طرابلس ؟؟؟ .
    – اسئلوا عبدالله الثني لماذا هربوا من طرابلس ؟؟ … هؤلاء الشخصين لديهم جميع المعلومات وتفاصيل انتهاك اعراضهم وشرفهم من قبل العبد ابوعبيدة الذي نقل هذه الاشرطة الى بلحاج تم الى قطر .
    فلهذا نرتهم يهرلون نحو قطر ويقدمون الولاء والطاعة ولكن السراج قاموا بتسليم قوائم بها جميع اسماء التنظيمات الارهابية والميلشيات الى الامارات للأنتقام لشرفه الذي انتهكه له ابوعبيدة .
    وننصح الجيش الوطني الى التسجيلات تنظيم داعش الذين تم القبض عليهم في بنغازي اثناء تحريرها من الجماعات الارهابية وجميع عمليات الاغتيال قام بها المؤتمر الوطني بقيادة المقريف وابوسهمين باوامر ابوعبيدة القادمة من قطر … ومجزرة الشاطئ قام بها مهدي البرغثي ومعتيق باوامر ابوعبيدة القادمة من قطر… ومجزرة غرغور قام يوسف المنقوش باوامر ابوعبيدة القادمة من قطر … اسئلوا مهدي البرغثي لماذا ذهب الى الزاوية ؟؟… اسئلوا ابوسهمين لماذا استقبل ابوعبيدة انثاء عودته من مصر في الزاوية؟؟… اسئلوا ابوالقاسم الزوي لماذا يسوق للمصالحة؟… فجميع انصار مشروع ليبيا الغد والذين انضموا الى حكومة طرابلس الفبرايرية باسم المصالحة فيهم مفعول بمافيهم سيف الاسلام … وكذلك شيوخ المصالحة وتم تصويرهم عبر اشرطة مرئية … عثمان بن نعمان هو وزير خارجية نتظيم القاعدة والناطق الرسمي لأبوعبيدة … سيتم نشر هذه الفيديوهات كلها بمافيهم فيديو موزة وهي عارية ويمارس فيها من قبل الزعيم الليبي معمر القذافي.

    رد