مصادر: اندلاع اشتباكات قوية في عـدة محاور جنوب طرابلس

قالت مصادر مطلعة أن اشتباكات قوية إندلعت في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

وقالت المصادر أن الاشتباكات العنيفة اندلعت في محاور وادي الربيع و عين زارة و الخلة جنوب العاصمة.

وتأتي الاشتباكات بعد هدوء حذر استمر خلال اليومين الماضيين مع اشتباكات محدوة في محوري الزطارنة و كوبري الحديد بالعاصمة طرابلس.

وكانت قوات الجيش الوطني قد سجلت تقدماً ملحوظاً في محاور غريان وسيطرت على عدد من المواقع والنقاط الهامة لكنها انسحبت منها في وقت لاحق وبشكل مفاجئ.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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