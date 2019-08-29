عبدالجليل يكشف أسماء المتورطين في تسريب امتحانات الشهادة الثانوية

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل عن انتهاء الدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية خلال مؤتمر صحفي حضره العديد من اللجان المشرفة على الامتحانات

وقدم عبدالجليل توضيحات لبعض الأمور المتعلقة بالعملية الامتحانية أهمها تسريب الأسئلة في بعض المواد الأحياء والرياضيات والتي كشف أسماء المتورطين في هذه العملية التي عبر عنها بالخيانة من قبل أشخاص أعطيت إليهم الثقة في الحفاظ عليها فخانوا الأمانة وباعوا الأسئلة بحفنة من المال.

وقد بين خلال سرده للقصة انه في الساعة الثانية والنصف صباحا من يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري وردته معلومة بأن أسئلة الأحياء تم تسريبها عبر وسائل الاتصال وعلى الفور قمنا بالتحقيق وتبين أن مصدر التسريب منطقة الجوش والحرابة من شخص يدعى أنور عثمان بحور ويعاونه شخص آخر من الحرابة يدعى ناصر عبدالواحد قجام وهي أسئلة احتياط تحمل الرقم 801940 وهم أيضا من سرب أسئلة الرياضيات وقد تم إحالتهم للتحقيق كما تبين خلال التحقيقات تورط معلمين ومدراء مدارس ومفتيشين تربويين في هذه المسألة الخطيرة

وأضاف خلال الاجتماعات التي قمنا بها مع اللجان المشرفة على الامتحانات حول إمكانية إعادة امتحانات المواد التي سربت أسئلتها قمنا بتصحيح أوراق كل المواد عدا اليوم وبينت النتائج بأنها لاتختلف عن العام الماضي فقررنا عدم إعادة امتحان اي مادة.

وقامت لجان التفتيش والمتابعة واللجان المشكلة بالخصوص بطباعة وإعادة كافة الأسئلة لكافة المناطق من زوارة لغات كل يوم لتفادي تسريبها من جديد. وكانت بعض اللجان في بعض المناطق تصلها أوراق الأسئلة قبل الامتحان بدقائق.

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