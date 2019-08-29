الحويج يلتقي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الاسبق

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج ،الخميس ،اجتماعا تشاوريا مع رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الاسبق المهندس ابراهيم محلب .

و تناول اللقاء بحث تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين وامكانية تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة أعمار بلادنا التي تشهد اوراش كبرى في كافة المجالات.

وعبر رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الاسبق عن دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من اجل محاربة الارهاب وتطهير بلادنا من العصابات الارهابية والمتطرفة نحو عودة الحياة الطبيعية وإقامة المشاريع التنموية.

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