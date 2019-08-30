تراغن.. معونات مالية لذوي الاحتياجات الخاصة

متابعة|218

تسلم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة تراغن مساعدات مالية قدرها خمسة الآف دينار على شكل صكوك قدمتها الحكومة الليبية المؤقتة

تم التسليم في قاعة ليبيا بمنتزه جنات الخير العائلي بعد لقاء نظمته المنظمة الليبية لرعاية الشباب بالمدينة وبإشراف من المجلس التسييري ودعم من النائب عن تراغن في مجلس النواب محمد ابراهيم ، وبحضور رئيس مكتب مفوضية المجتمع المدني ومختار المحلة وعدد من الفاعلين.

كما تم ترشيح عدد من ذوي الاحتياجات للسفر خارج البلاد بغرض العلاج على أن يتم الترشيح للآخرين على هيئة دفعات متتالية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية