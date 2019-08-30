مركز الفلك الدولي: السبت المقبل رأس السنة الهجرية

توقع مركز الفلك الدولي، أن يكون السبت المقبل رأس السنة الهجرية في العديد من الدول الإسلامية، بنسبة 99 بالمئة، مشيرا إلى أن معظم الدول الإسلامية، ستتحرى هلال شهر محرم 1441 الجمعة.

وأشار المركز، إلى أن “رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من أقصى غرب العالم الإسلامي ومعظم القارتين الأمريكيتين، وحيث أن رؤية الهلال ممكنة الجمعة، في أجزاء من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن يكون يوم السبت 31 أغسطس رأس السنة الهجرية وغرة شهر محرم”.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، إنه “وبالنسبة للدول الإسلامية التي تشترط رؤية الهلال منها محليا أو تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط، فمن المتوقع أن يكون يوم الأحد الأول من سبتمبر هو غرة شهر محرم فيها”.

ونشر المركز خريطة تفصيلية تبين إمكانية رؤية هلال شهر محرم يوم الجمعة 30 أغسطس، بحيث تظهر أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة، ورؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

وأضاف المركز أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس، بالإضافة إلى أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.