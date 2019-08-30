اخبار ليبيا الان

تكريم مستشفى “المطرد” للرعيل الأول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظمت إدارة مستشفى المطرد العام –بمنطقة الزاوية الغرب- حفل تكريم للرعيل الأول في قطاع الصحة من العناصر الطبية المساعدة نساء ورجال من الذين عملوا بقطاع الصحة لمدة تجاوزت الـ 20 سنة عمل فما فوق من المتقاعدين اليوم بعد أن قضوا مشوار من أعمارهم في خدمة القطاع.

حضر حفل التكريم  مدير مراقبة الخدمات الصحية ببلدية الزاوية الغرب ومدير مستشفى المطرد العام وعدد من المكرمين الذين بلغ عددهم 40 متقاعد من العناصر الطبية المساعدة.  كرم الممرضين والممرضات على ما قدموه من مجهودات طيلة فترة عملهم بقطاع الصحة والتمريض بعدد من المستشفيات ببلدة المطرد  والمدن والبلدات المجاورة وهي صرمان و”المطرد” و”أبوعيسى” و”الصابرية” و”الحرشة” والزاوية ، فقدمت إليهم الهدايا وشهائد التقدير على ما قدموه لمهنة التمريض وعناية المريض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك