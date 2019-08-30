تكريم مستشفى “المطرد” للرعيل الأول

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نظمت إدارة مستشفى المطرد العام –بمنطقة الزاوية الغرب- حفل تكريم للرعيل الأول في قطاع الصحة من العناصر الطبية المساعدة نساء ورجال من الذين عملوا بقطاع الصحة لمدة تجاوزت الـ 20 سنة عمل فما فوق من المتقاعدين اليوم بعد أن قضوا مشوار من أعمارهم في خدمة القطاع.

حضر حفل التكريم مدير مراقبة الخدمات الصحية ببلدية الزاوية الغرب ومدير مستشفى المطرد العام وعدد من المكرمين الذين بلغ عددهم 40 متقاعد من العناصر الطبية المساعدة. كرم الممرضين والممرضات على ما قدموه من مجهودات طيلة فترة عملهم بقطاع الصحة والتمريض بعدد من المستشفيات ببلدة المطرد والمدن والبلدات المجاورة وهي صرمان و”المطرد” و”أبوعيسى” و”الصابرية” و”الحرشة” والزاوية ، فقدمت إليهم الهدايا وشهائد التقدير على ما قدموه لمهنة التمريض وعناية المريض .

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