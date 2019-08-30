السراج يأمر بتعزيز المحاور العسكرية

أمر القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي، بتعزيز الوحدات العسكرية المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

وأكد السراج في لقائه الخميس مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق ركن محمد علي الشريف، أن قوات الجيش الليبي والقوات المساعدة تحقق تقدما على مختلف المحاور.

ذكر المكتب الإعلامي للرئاسي أن رئيس الأركان العامة، أطلع القائد الأعلى على تطورات الوضع الميداني، فضلا عن مناقشة سير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها.

وبحث اللقاء أيضا الإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان، وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام، وفق المكتب الإعلامي.

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