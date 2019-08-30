المطرد .. دورتان لمعلمات التربية الوطنية

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اختتم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع الزاوية الدورة التدريبية الأولى والثانية بعنوان استراتيجيات طرق التدريس الحديثة، لمعلمات مادة التربية الوطنية بجميع مدارس بلدة المطرد التابعة لمراقبة تعليم الزاوية الغرب.

شارك في هذه الدورات عدد 45 متدربة من التعليم الأساسي واستمرت الدورتان لمدة 10 أيام متتالية بمدرسة المطرد المركزية للتعليم الأساسي وأقيمت احتفالية بمناسبة اختتام الدورة بحضور مدير مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع الزاوية ومنسق التعليم بالمطرد ومدير مدرسة المطرد المركزية

هدفت الدورتان للرفع من كفاءة المعلم في المجالات المهنية والتعليمية في جميع المواد والمراحل التعليمية وكذلك تم تدريب المعلمات نظري وعلمي في طريقة التعامل مع طرق التدريس الحديثة .

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