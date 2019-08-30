“الصفراء” محور اهتمام السلطات المحلية بـ “درنة”

خاص|218

عقد رئيس جهاز الأمن الداخلي في مدينة درنة العقيد أشرف بن ناصر اجتماعاً موسعاً بمكتبه في مقر الجهاز ضم مدير عام مستشفي الوحدة ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة ومدير صندوق الضمان الاجتماعي درنة ومدير إدارة الخدمات الصحية والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة.

ناقش الاجتماع القضايا التي تخص القطاع الصحي بالمدينة وفي مقدمتها إجراءات الرصد والتقصي الوبائي بعد الإعلان عن ظهور عدد من حالات من مرض الصفراء نوع “A” في درنة وماجاورها.

واطلع رئيس جهاز الأمن داخلي خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ومدير مكتب الأمراض السارية والرصد والتقصي، على الأوضاع الصحية في درنة ومتابعة إجراءات الرصد والتقصي وعدة إجراءات احترازية لاحتواء المرض .

وناقش المجتمعون التقارير الدورية ومؤشرات مرض الصفراء وفقآ لتقارير فرق الرصد والتقصي وفرق الاستجابة السريعة بالمدينة وما جاورها وبالتنسيق مع وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة .

وطالب المجتمعون جميع وسائل الاعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية في نقل وتداوال مثل هذه الاخبار التي تنشر الرعب والخوف في مدينة درنة ، مؤكدين إلى أن فرق الرصد والتقصي قائمة بدورها والعمل لاحتواء المرض يسير وفق البرنامج المعد من قبل وزارة الصحة والقطاع الصحي داخل المدينة لحماية ووقاية المواطنين والأطفال في من الأمراض.

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