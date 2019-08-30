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تجهيز ما صُيّنَ من مدارس بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلف بمتابعة قطاع التربية والتعليم مع مراقب شؤون التربية والتعليم الاستعدادات الجارية لتجهيز المدارس وإجراءات الصيانة المستعجلة التي أُجريت لعدد 20 مدرسة ودعمها بالمقاعد الدراسية والمُلحقات التعليمية .

وتطرق المسؤولان إلى التجهيزات الخاصة لعدد 9 مدارس داخل حي الصابري أُجريت لها صيانة مستعجلة وتزويدها بعدد 300 مقعد دراسي لسد العجز ببعض المدارس تمهيداً لإستقبال العام الدراسي الجديد ، ضمن الخطة المعدة لإعادة إعمار مدينة بنغازي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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