تجهيز ما صُيّنَ من مدارس بنغازي

ناقش عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلف بمتابعة قطاع التربية والتعليم مع مراقب شؤون التربية والتعليم الاستعدادات الجارية لتجهيز المدارس وإجراءات الصيانة المستعجلة التي أُجريت لعدد 20 مدرسة ودعمها بالمقاعد الدراسية والمُلحقات التعليمية .

وتطرق المسؤولان إلى التجهيزات الخاصة لعدد 9 مدارس داخل حي الصابري أُجريت لها صيانة مستعجلة وتزويدها بعدد 300 مقعد دراسي لسد العجز ببعض المدارس تمهيداً لإستقبال العام الدراسي الجديد ، ضمن الخطة المعدة لإعادة إعمار مدينة بنغازي .

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