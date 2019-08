المتوسط:

اختتمت ورشة العمل التدريبية حول تنمية المهارات الادارية والتي ينفذها المعهد الجمهوري الدولي لموظفي وزارة الحكم المحلي

ويأتي ذلك لما توليه الوزارة من اهتمام لتدريب وتأهيل موظفيها.

كما تأتي هذه الورشة ضمن برنامج تدريبي لما حققه من نتائج متميزة.

كما تقدموا اليوم لكافة الموظفين بالوزارة والمستهدفين لهذه الورش بكل التهاني والتمنيات بالمزيد من التفوق.

