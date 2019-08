مديرية أمن شحات تتخذ إجراءات عديدة لتسهيل تراخيص المركبات

المتوسط:

أكد رئيس قسم تراخيص شحات العقيد عبدالرحمن عمر، أن قسم تراخيص شحات يشهد إقبالا من المواطنين لتسجيل المركبات وأن القسم يقوم بتسهيل الإجراءات أمام المواطن مع التدقيق فيها حيث تم الاتفاق مع مصنع لوحات معدنية لتوفير اللوحات وسرعة انجاز مهمة التسجيل إمام المواطن.

كما أضاف إن تسجيل المركبات لا يقتصر علي مواطنين بلدية شحات بل كافة المدن.

وفي ذات السياق ناشد رئيس وحدة تسجيل المركبات شحات عقيد سالم الحمري المواطنين باستيفاء إجراءاتهم وإزالة الزجاج المعتم وأكد إن وحدة التسجيل تعمل طيلة أيام الأسبوع لتذليل وتسهيل الإجراءات وان كافة المركبات المستوفية للإجراءات يتم تسليم الكتيب إلي صاحب السيارة في نفس اليوم

وأضاف إنه لمساعدة المواطنين تم الاتفاق مع شركة أنوار ليبيا لتوفير هذه اللوحات وان وحدة الفحص الفني تقوم بالفحص المجاني لكافة المركبات.

