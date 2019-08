قريبا.. وفد من مفوضية الانتخابات يزور تونس

المتوسط:

أفادت مصادر، بأن وفد من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا يزور تونس للإطلاع على استعدادات والتجهيزات الجارية للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف الشهر المقبل.

وأفاد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، حكيم الشعاب، إن الهدف من زيارة وفد المفوضية تونس هو الاطلاع على سير التجهيزات للانتخابات الرئاسية التونسية من قبل إدارة التوعية والإعلام والعلاقات.

وأشار إلى أن وفد المفوضية الليبية سيطلع على سير عمل إدارة التوعية بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات التونسية وفهم طريقة العمل والتجهيزات قبل انطلاق عملية الانتخابات الرئاسية.

