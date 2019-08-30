الشريف لـ السراج: قواتنا تتقدم في كافة المحاور

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الخميس مع رئيس أركانه محمد علي الشريف.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق تطورات الوضع الميداني وسير عمليات مسلحي الوفاق في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات المتخذة لتأمين مدينة غريان وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية التابعة للرئاسي لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام.

وبدوره، أكد الشريف على أن مسلحي الوفاق ومن وصفهم بـ”القوات المساندة” تحقق تقدما على مختلف المحاور على حد زعمه.

ومن جانبه، أصدر السراج أوامره بتعزيز مسلحيه في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

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