مركز الرقابة على الأغذية يرفض شحنة أرز قادمة عبر ميناء مصراتة

أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، برفض شحنة أرز موردة لمُخالفتها شروط السلامة التي تنص عليها قوانين رقابة الأغذية، حيث احتوت على نسبة مرتفعة من الحبوب المصبوغة باللون البني الداكن، “المتبقعة”.

وأوضح المركز أنه من نوع أرز طويل الحبة، ويحمل العالمة التجارية “أبو البنت” وصُنع في تايلاندا ووُرّد منها.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن الشحنة رُفضت فور وصولها إلى ميناء مصراتة.

