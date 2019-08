المتوسط:

قام مدير مديرية الأمن في مدينة مصراتة بعقد اجتماع مع رئيس قسم المرور وأفراد قسم المرور من ضباط وضباط صف وأفراد على مستوى مراكز الشرطة في نطاق بلدية مصراتة وضواحيها.

كما ناقش المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بعمل قسم االمرور والصعوبات التي تواجه العمل من أجل الخروج بالحلول المناسبة لتخطي كافة العراقيل لما من شأنه تمكين منتسبي قسم المرور من أداء أعمالهم على أكمل وجه.

