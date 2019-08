63420 طالبا وطالبة يختتمون امتحانات الدور الأول لشهادة التعليم الثانوي

المتوسط:

اختتم نحو ( 63420 ) ألف طالبا وطالبة يوم أمس الخميس امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي وسط ( 65 ) منطقة تعليمية تابعة لحكومة الوفاق الوطني داخل اللجان والقاعات والمدرجات الجامعية للعام الدراسي ( 2018 _ 2019 ) .

وسط ضروف ملائمة عملت على تسييرها ( 17 ) لجنة نوعية بالوزارة لتوفير بيئة مناسبة لأبناؤنا الطلبة .

وبينت اللجنة الإعلامية بالوزارة بأن هذه الامتحانات اشرفت عليها ( 221 ) لجنة فرعية لتسهيل كافة الامور الفنية والتنظيمية داخل اللجان .

وأشارت إلى أن عدد الملاحظين الذين لحظوا على الطلبة الممتحنين بلغ ( 4726) بالإضافة إلى ( 500 ) احتياط من أعضاء هيئة التدريس ونحو ( 671 ) مراقب موزعين على كل اللجان والقاعات الامتحانية وكذلك ( 1274 ) عضو بلجان الخدمات .

وذكرت اللجنة الإعلامية بأن الامتحانات سارت وفق خطة الوزارة وبتعاون وزارتي الداخلية والحكم المحلي دون اي خروقات أمنية .

