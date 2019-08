ملف إعادة إعمار ليبيا على أجندة “الحويج” ورئيس الحكومة المصرية الأسبق

المتوسط:

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق المهندس ابراهيم محلب وذلك خلال زيارة عمل يجريها الوزير للعاصمة المصرية القاهرة.

وناقش معاليه مع رئيس وزراء مصر الأسبق آليات الاستفادة من الخبرات المصرية في تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

كما بحث اللقاء إمكانية تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة إعمار ليبيا التي تشهد حاليا ورش عمل كبرى في كافة المجالات.

من جهته، عبر رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الأسبق عن دعمه الكامل للجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من أجل محاربة الإرهاب وتطهير ليبيا من العصابات الإرهابية والمتطرفة نحو عودة الحياة الطبيعية وإقامة المشاريع التنموية.

