وصلت مساء اليوم الخميس 29 أغسطس دفعة من الآليات لمديرية أمن اجدابيا.

ويأتي ذلك دعما من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف للمديريات والأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

ويقوم مدير الأمن العميد الصادق مفتاح اللواطي بتوزيع هذه الآليات على الفور للأقسام والمراكز التي تعاني نقص في الآليات.

