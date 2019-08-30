ليبيا.. أنواع من الأسماك مهددة بالانقراض بسبب انتهاك قوانين الصيد

تنظم القوانين المحلية والدولية طرق وأوقات الصيد البحري، إلا أن الكثير من الصيادين لا يلتزمون بهذه القوانين الأمر الذي يهدد البيئة البحرية ويجعل عددا من أنواع الأسماك عرضة للانقراض من على الشواطئ الليبية.

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