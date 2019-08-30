ليبيا.. أنواع من الأسماك مهددة بالانقراض بسبب انتهاك قوانين الصيد

تنظم القوانين المحلية والدولية طرق وأوقات الصيد البحري، إلا أن الكثير من الصيادين لا يلتزمون بهذه القوانين الأمر الذي يهدد البيئة البحرية ويجعل عددا من أنواع الأسماك عرضة للانقراض من على الشواطئ الليبية.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 30 اغسطس 2019 بالسوق الموازي
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا نيوز
في ذكرى اعتذارها..الزائدي: السفهاء يقدمون ليبيا لإيطاليا على طبق من ذهب
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الحويج: يجب أن يكون للإتحاد الأفريقي دور في حل الأزمة الليبية
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
رحلة في قلب الجحيم الليبي
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط
أضف تعليقـك