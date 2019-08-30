اخبار ليبيا الان

ليبيا.. أنواع من الأسماك مهددة بالانقراض بسبب انتهاك قوانين الصيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تنظم القوانين المحلية والدولية طرق وأوقات الصيد البحري، إلا أن الكثير من الصيادين لا يلتزمون بهذه القوانين الأمر الذي يهدد البيئة البحرية ويجعل عددا من أنواع الأسماك عرضة للانقراض من على الشواطئ الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك