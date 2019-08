المتوسط:

قامت شركة البريقة، بإرسال شحنة من الوقود تقدر بـ80 ألف لتر من البنزين، لمحطة الراحلة في المنطقة الشرقية.

وتعاني مدينة هون من أزمة وقود خانقة كغيرها من المدن يشتري المواطنون فيها البنزين من السوق السوداء، حيث يترواح فيها سعر اللتر بين الدينار والدينار ونصف وسط شح السيولة النقدية.

The post شركة البريقة ترسل شحنة من الوقود إلى المنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية