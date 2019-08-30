القوات البحرية تعلن إنقاذ 403 مهاجر خلال 3 أيام

أعلنت القوات البحرية الليبية، تمكنها من إنقاذ 403 مهاجر غير شرعي خلال الثلاثاء أيام الماضية، كانوا على متن (5) قوارب مطاطية وعلى مسافات متباينة بالقرب من السواحل الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن هذه العمليات تأتي في ظل الحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير شرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية، ومستمرين بتأدية دورنا الإنساني في البحر.

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