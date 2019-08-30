غوتيرش: لمصر دور بمكافحة الإرهاب في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اليابان على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية حرص بلاده على التعاون مع المنظمة من أجل معالجة ملفات الدول النامية.

وأشار السيسي خلال حديثه إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فرصة لتحقيق تقدم في ملفات إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في دول أفريقية عدة.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي نوه بإشادة غوتيريش بالجهود المصرية لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة ودورها في دعم جهود مكافحة الإرهاب خاصة في ليبيا ودعم جهود إيجاد حل سياسي نحو تحقيق مبادرة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار والارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

المسؤول الأممي أكد أيضا حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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