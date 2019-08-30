وزير خارجية المؤقتة يكشف سبب عدم حسم معركة طرابلس في 24 ساعة (فيديو).

أكد الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي، أن الجيش الوطني كان بإمكانه حسم معركة طرابلس في 24 ساعة لولا حرصه على المدنيين، موضحًا أن الميليشيات تستخدم الليبيين في العاصمة كدروع بشرية، وتستعين بمرتزقة من عدة دول أفريقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود 21 مليون قطعة سلاح بأيدي الميليشيات، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني الليبي يتعامل باحترافية شديدة خلال عملية تحرير طرابلس.

ولفت إلى أن جميع أطراف المجتمع الليبي تقف خلف القوات المسلحة، والجنوب أصبح آمنًا الآن، مؤكدًا أن مدينة مصراتة مختطفة من قبل الميليشيات والخارجين على القانون.

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